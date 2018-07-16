ليبيا…"الوطنية لحقوق الإنسان" تدين تزايد حالات الاختطاف بالجبل الغربي

وقالت في بيان، حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه أمس السبت 14 يوليو / تموز: “إن الاعتقال التعسفي المتبادل، بين قبيلتي المشاشية والزنتان، في مناطق مزدة والقريات بالجبل الغربي علي أساس الهوية الاجتماعية يجب أن يتوقف”، مطالبة من وصفتهم بحكماء وأعيان القبيلتين والمجالس البلدية لمدن الزنتان ومزدة والشقيقة بالتدخل لإيقاف تلك العمليات، وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين.

ودعت اللجنة الطرفين إلى تجنب التصعيد ونزع فتيل التوتر، وحل جميع الخلافات والقضايا العاقلة عبر السلطات القضائية المختصة للفصل فيها بما يرضي جميع الأطراف، انطلاقا من سيادة القانون والعدالة”.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي، عام 2011، تعاني ليبيا من اقتتال بين كيانات مسلحة، فضلا عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا، الأول حكومة “الوفاق” في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليا، والثاني القوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد.