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خطر يواجه العاصمة

22 يوليو، 2018
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال حسين المصراتي السفير السابق، توقفي ن الكتابة لم يمنعني الآن أن اتحدث عن خطر يواجه سكان العاصمة وبالتحديد طريق الشط، ومن مصادر موثوق منها ، طريق الشط معرضة في أي لحظة للانهيار والغرق، من الرصيف المقابل لمصرف ليبيا والموازي للبحر وإلى فندق الودان كله عائم فوق مياه البحر.

وأضاف مياه البحر تسربت إليها، وللعلم المياه وصلت إلى القواعد الخرسانية لمبنى فندق الودان، إن لم تتحرك الجهات بأقصى ما يمكن، فخطر انجراف الطريق قائم في أي لحطة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • اللهم اجعلها كمكعبات الدومينو ترتمي على بعضها حتى تصل الى الجبس وجنزور وتاجوراء اي كلها وترتمي في البحر وتغرق ولا عاصم لكم اليوم يا اهل طرابلس الا القانون رقم 4 لسنة 1978 –

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    • اللهم رد كيدك في نحرك أينما كنت.واياك ان تدخل طرابلس طوال عمرك وان تقترب من خبرها لأنك الطريق ستبلعك وتكون ردما

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  • مشكلة معروفة للجميع تقريبا منذ اكثر من عشر سنوات ولذلك توقف تجديد المباني حول ميدان الشهداء وكذلك توقف تجديد او استكمال بناء عدد من الفنادق. والحل معروف ايضا ومكلف. حفظ الله كل ربوع ليبيا من كل شر واعز اهلها وطرح الخير في قلوبهم.

    رد

  • مشكلة معروفة للجميع تقريبا منذ اكثر من عشر سنوات ولذلك توقف تجديد المباني حول ميدان الشهداء وكذلك توقف تجديد او استكمال بناء عدد من الفنادق. والحل معروف ايضا ومكلف. حفظ الله كل ربوع ليبيا من كل شر واعز اهلها وطرح الخير في قلوبهم.

    رد