خطر يواجه العاصمة

المتوسط:

قال حسين المصراتي السفير السابق، توقفي ن الكتابة لم يمنعني الآن أن اتحدث عن خطر يواجه سكان العاصمة وبالتحديد طريق الشط، ومن مصادر موثوق منها ، طريق الشط معرضة في أي لحظة للانهيار والغرق، من الرصيف المقابل لمصرف ليبيا والموازي للبحر وإلى فندق الودان كله عائم فوق مياه البحر.

وأضاف مياه البحر تسربت إليها، وللعلم المياه وصلت إلى القواعد الخرسانية لمبنى فندق الودان، إن لم تتحرك الجهات بأقصى ما يمكن، فخطر انجراف الطريق قائم في أي لحطة.

