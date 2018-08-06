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السفارة البريطانية تفتح باب التقديم لمنحة دراسية

7 أغسطس، 2018
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا عن فتحباب التقديم على منحة تشيفنينج للعام 2019/2020. وقالت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر””تشيفنينج هي مُنحة تقدمها الحكومة البريطانية لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة بتمويل من مكتب وزارة الخارجية البريطانية والمنظمات الشريكة”.

يشار إلى أن “تشيفنينج” هي برنامج المنح الدولية للحكومة البريطانية، وتُمنح للمميزين ذوي القدرات القيادية من جميع أنحاء العالم لمتابعة الدراسات العليا في جامعات المملكة المتحدة. ويوفر البرنامج تمويلاً كاملاً أو جزئياً للدراسة على مستوى الدراسات العليا، وعادة ما تكون لمدة عام واحد لدرجة الماجستير، حول أي موضوع وفي أي جامعة بالمملكة المتحدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اسمي ياسر عبد الله سوداني ولكنني في ليبيا الان اريد الهجره الى بريطانيا واريد الدراسه في بريطانيا و اريد كل شيء في بريطانيا انا يتيم ليس لدي اب اخي وامي في السودان عمري 23 سنه اريد تساعدوني للهجره الى بريطانيا اريد الدراسه في بريطانيا ولكنني ليس لدي اي مؤهلات الدراسيه واريد الهجره الى بريطانيا وليد تسعدونى للهجره الى بريطانيا عنوان ليبيا مدينه طبرق مقابل مستشفى العسكري هذا هو الرقم تليفوني للتواصل00218916357584

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