السفارة البريطانية تفتح باب التقديم لمنحة دراسية

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا عن فتحباب التقديم على منحة تشيفنينج للعام 2019/2020. وقالت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر””تشيفنينج هي مُنحة تقدمها الحكومة البريطانية لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة بتمويل من مكتب وزارة الخارجية البريطانية والمنظمات الشريكة”.

يشار إلى أن “تشيفنينج” هي برنامج المنح الدولية للحكومة البريطانية، وتُمنح للمميزين ذوي القدرات القيادية من جميع أنحاء العالم لمتابعة الدراسات العليا في جامعات المملكة المتحدة. ويوفر البرنامج تمويلاً كاملاً أو جزئياً للدراسة على مستوى الدراسات العليا، وعادة ما تكون لمدة عام واحد لدرجة الماجستير، حول أي موضوع وفي أي جامعة بالمملكة المتحدة.

يُسعدنا الإعلان عن فتح باب التقديم على منحة #تشيفنينج 2019/2020??. بالإمكان التقديم من خلال هذا الرابط: https://t.co/stHmHU2sI6 تشيفنينج هي مُنحة تقدمها الحكومة البريطانية لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة. بتمويل من مكتب وزارة الخارجية البريطانية والمنظمات الشريكة #ليبيا pic.twitter.com/byBhQq717N — UK in Libya ???? (@UKinLibya) August 6, 2018

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا