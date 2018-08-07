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«ناكر» يناقش الدكتوراه.. ومغردون يسخرون: عن إصلاح الراديو والتلفزيون

7 أغسطس، 2018
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

محمود محي- المتوسط:

يناقش اليوم الثلاثاء، عبد الله ناكر، رئيس ما يسمى بمجلس ثوار طرابلس والقائد السابق لسرية «رياض الكفالي» في مدينة الزنتان، التي شكلت بعد أحداث 17 فبراير 2011، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة القاهرة عن «الحكومة ودورها في مكافحة الفساد في الأحزاب السياسية».

وبمجرد الإعلان عن موعد المناقشة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سخر عدد من المدونيين ومستخدمي فيسبوك من الخبر، إذ علّق أحدهم «ناكر من تصليح راديوهات وتلفزيونات إلى الحوكمة».

فيما سخر آخرون من علاقة ناكر بالأحزاب السياسية وهو الذي عاش طوال حياته قبل 2011 لا علاقة له بالسياسية، ولا الحوكمة، على حد قولهم.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • دكتوراه من فلوس الليبيين اللي نهبتهم من مصرف الأمان ومن غيره من المصارف يا مشقق الرجلين يا فاسد

    دكتوراه في محاربة الفساد وإنت أبو الفساد!!!

    خلاص… الدنيا جابت ما عندها… ومن علامات الساعة… ظهور الرويبضات… زي السي ناكر الخانب الكذاب

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  • انها فضيحة في حق جامعة القاهرة قبل ان تكون نكتة عن ناكر فهل هي هذه الجامعة والتي تتدعي انها الاقدم في العالم العربي (كل حاجة بالفلوس يا جدعان )

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  • انا مش محتاج للسانوية العامة لانى تحصلت على الدكتوراه فى غنيمة الشعب
    سالنى واحد آل لى بكم الت لو ب5 ساغ قال فين اولت لو فى القاهرة.
    اخ كوكم الدكتور ناكر نكرة

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  • ليطلعنا السيد عبدالله ناكر عن شهادته الجامعية أولا و من أين نالها ؟ و من أي جامعة و لاغرابة من أن ينال شهادة الدكتوراة من جامعة القاهر بالنقود التي سرقها عندما كان قائدا لكتيبة رياض الكفالى . و أذكره بأن القنوات المصرية قدمته على أنه دكتور قبل أن ينال الدكتوراه المزعومة

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  • يا جماعة زي ما لعب الكابتن ماجد **الساعدي **في نادي ايطالي وهو حمار كورة …حتي ناكر حضر الدكتوراة بفلوس الليبيين وهو جحجش قراية.وثاني حاجة ناكر كل شي عنده مانقص الا الدكتوراه خلوه يا اخوة اصلا ماهوش الحمار الاول الا خذى الدكتوراة .خوته هلبه

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  • المطلوب من جامعة القاهرة ابرازه ما يأتي للسيد عبدالله ناكر :
    0) الرقم الوطني و الاقامة الحالية.
    1)الشهادة الاعدادية وتقديره فيها ومن اين وما نسبته فيها.
    2) الشهادة الثانوية وتقديره فيها وفي أي سنة.
    3) الشهادة الجامعية وتقديره فيها ومن أين ومتى والتخصص.
    4) شهادة الماجستير ومن أين ومتى والتخصص.
    5) الوتائق التي سجل بها في جامعة القاهرة لنيل الدكتوراة وعنوان الرسالة وتاريخ البداية.
    6) الاستاذ المشرف والمعاونين والمناقشين ومدير ادارة الدراسات العليا بجامعة القاهرة
    7) فتح ملف للتحقيق في كل الشهائد والمشرفين عليها والاداريين والمسئولين ففي وقتها
    8) معادلة درجاته العلمية واعتماد الجودة واجراء مقابلة علمية له في مجال التخصص.
    واذا لم تفعل ذلك فان الامر يشوبه الغش والتحايل والتزوير ويحال اسم الجامعة للجنة الدولية لتقييم الجامعات وقد توضع في القائمة السوداء.

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  • اعتقد ان كل التعليقات حول (ناكر )تصب في صلب المصلحة العامة وملخصها لا اللعب بالتعليم ومهما كان الشخص واخص بالذكر تعليق (مصطفى امين) و تعلق (الرمال ) ولكن المعلوم ان الجامعات المصرية لا يمكن لها ان تقبل أي شخص للدراسة العليا الا بعد افادة من الملحق الثقافي المصري المتقدم منه الطالب للدراسة العليا ولا يمكن لمثل هدا الملحق ان يصدق ان ناكر فعلا مؤهل لدراسة وتحضير درجة الدكتوراه في جامعة القاهرة الا ادا تأكد من ذلك ادن ما هو السر في نشر مثل هدا الخبر هناك عدة احتمالات اولا ان الخبر لا اساس له من الصحة ثانيا محتمل ان ناكر استطاع شراء كل الشهائد المطلوبة للدراسة العليا حيث الشهادة الإعدادية يكن شراؤها من بعض المدارس الخاصة بمبلغ 200 دينار والشهادة الثانوية بمبلغ 300 دينار اما الشهادة الجامعية من بعض الجامعات الخاصة بمبلغ 500دينار والغريب كلها مصدقة من جهات الاختصاص وادا تقدم المعنى بكل هده الوثائق ومصدق عليها من كل جهات الاختصاص بما فيها وزارة الخارجية الليبية عليه لا تملك جهات الاختصاص المصرية الا القبول بها وتسمح لحاملها الدراسة العليا في الجامعات المصرية ومع ذلك يمكن لجهات الرقابة الادارية تتبع الموضوع واستدعاء المعنى والتحقق على كيفية حصوله على شهائده الدراسية كما يمكنها طلب نسخ من تلك الشهائد للمعنى من جامعة القاهرة ادا تعذر الحصول عليها من المعنى والتحقق من صدقها وعدم وجود تزييف ومنطقيا لابد ان يرد المعنى على كل تلك الاتهامات الموجهة له حتى يبرئ ذمته ويحافظ على شرفه العلمي…

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  • فضيحة في حق جامعة القاهرة لو فعلا ناكر تحصل على الدكتوراه منها. السؤال هو كيف اجتاز كل الإجراءات وكيف تحصل على شهادات الثانوية والجامعة والماستر والتختيمات والموافقات التي تهيئه لاستكمال الدكتوراه ، ليس بالساهل لإنجاز كل ذلك

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  • جابت ما عندها…..!!
    سؤال للدكتره:- ما موضوع المناقشة
    ….!!؟
    ربما المناقشة عنوانها كيف تكون سياسيا وحاكما وكنت حافيا (مشقق الكرعين ثم زاولت ( التمشيط ) وقمت بالقبض على ( عبدالله السنوسي) والجزء الثانى من المناشة كيف تصيب الهدف فى حبة مكرونه خرز
    وهى فى ( الصونية )…!!؟
    والله ياجماعة حسنى بنمزق شاهدة
    الماجستير وانزاول مهنة رعى المعيز
    والبل وانخلى الدكتره يفرشخ فيها
    الدكتووور ناكر فيوز. ( بات ليله فى سوق الدباغ أصبح قربه)
    هزلت ورب الكعبة

    رد

    • ههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

      رد

  • يستحيل ناكر يناقش الدكتوراه في جامعة القاهرة. ربما يناقش في ( معهد الدراسات العربية) التابع لجامعة الدول العربية . وهو معهد ﻻ تعترف به الحكومة ووزارة التعليم المصريتان. وﻻ يعترف به المجلس اﻻعلى للجامعات المصرية الذي يعتبر الهيئة المصرية الرسمية التي تعتمد وتمنح الترخيص لمؤسسات التعليم العالي في مصر.
    ناكر يفعل اليوم مافعله قبله اعضاء اللجان الثورية في عهد القدافي حيث ارسل نظامه الى المعهد وتخرج منه اكثر من 300 دكتوراه وماجستير.
    بالدوﻻر تشتري الف دكتوراه من معهد جامعة الدول العربية. حتى الحمار ياخد دكتوراه. وما اكثرهم في الجامعات الليبية والخليجية.

    رد

  • ها الفاسد المجرم السراق خريج رابعه جرمبولى حتى شهادة ابتدائية ها الجاهل ما عنده كيف يحصل دكتوراة ممكن زور او شرا شهادات اعدادية وثانوية وجامعية وماجستير باش ايقدم على الدكنوراة يعنى ها الجاهل تبيله ما بين 16 او عشرين سنه باش يحصل الشهادات هضيما قبل ما يسجل خريج رابعه جرمبولى على الدكنوراة …… هزلت وري الكعبه

    رد

  • هذا الجاهل لم يحصل على الشهادة الابتائية فكيف يحصل على الدكتوراة اللهم الا قدم اوراق مزورة فارجوكم احترموا عقولنا

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  • خلوه ياخدها ولو اخداها صحتين ليه.
    نطلبوا فقط المشرف عليه ولجنة التحكيم في مقابلة وحوار مفتوح وحتشوفوا الورطة.
    حتى الفلوس لا تكفي فالفساد ضارب اطنابه في المؤسسات العربية والزمزكة والانبهار
    والطمع عميقة ايضا.
    ناكر تائر ومن التوار وامر كتيبة متخصصة في ادق الاهداف والاقل من حبة مكرونة الخرز وداخل الصونية. رئيس حزب القمة يعني ما فيش من أعلى منه الا ربي ورجل اعمال يطلب كل رجال اعمال تونس ايجوه في ليلية وتخصص له ايطاليا حافلة سوبر وتتجول بيه في المشاريع والفنادق والدوائر الحكومية وتستقبله اسبانيا كمزارع يملك افضل المزارع. أما في ليبيا فهو شيخ المصالحات وزعيم القبيلة ورجل الكلمة ونص.
    بعد هذا كله اللي نعرفوه عليه من وسائل التواصل والاعلام والهدرزة وتصريحاته تبو تحسدوه في دكتوراه في علم الدفنقي مع احترامي. خلوه ياخدها واعتمدوهاله وعادلوهاله وساعدوه ليصبح الزعيم المعجزة متله مثل المعجزة الأولى اللي في اعلى هرم السلطة.

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  • لابد من يحاكم في ليبيا علي سرقة ثروات الليبيين و الا سيكون مصيره التصفيه السارق لابد ان بعاقب

    رد

  • اولا السلام عليكم ، وإنشاء الله مبارك مقدما ، لكن ربي الحق ، كان قعدت بالبدلة العسكرية والسلاح معاك ومعاك الشباب بقوتكم ومعرفتكم بالبلاد واهلها ، وحمايتها من الراقصين متاع الزكرة ، والي يفحجوا عالناس بسياراتهم ًمحلاتهم ، ودراويش الاخوان الي يبوا ليبيا زي قندهار ، مش خير …!!!
    مريرة مريرة تشوف الغرائز والشيابين وتآكل خبزة تنور مع السحلب المر والعسل البري في هالشتي ، وزنادك فوق سلاحك تحمي تراب وطنك خيرلك من الملح دين ومساميم القراية والمرض الي مش باهي فيهم من كثرة السم ؟!!!
    غير زيد فكر فالبدلة العسكرية والجماعة والي خليتهم وراك . الموضوع مش راكب على بعضه ، ليبيا محتاجة لوقفة عز وفزعة ، ياما قرينا يا ناكر وخدينا شهادات ، لكم اهما ما يملى عينهم غير التراب بس .

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  • خلوه ياجماعة يقرا حتى شويه راهو يطلع في التلفزيون راهو حشمنا بالك ينوشه حتى شوية ادب والا علم الفلوس وسرقهم وراحت فينا ارجو ان اتشجعوه زي اللي يقرا صف اول

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  • أنا أتفق مع الأستاذ عبدالله ناكر فى
    مناقشةأطروحته التى سوف ينال بموجبها ( الدكتوراه)”حيث ( تنأ ء ) لسمعى بأن موضوع الأطروحة هى سابقة فريدة ومن شقين منفصلين
    (كيف تكون مشاط )
    ( رصاصة فى حبة مكرونه خرز ) وقد استدعت جامعة القاهرة كافة أساتذتها لحظور المناقشة باعتبارها أطروحة نادرة قد يستفيد منها نزلاء ( ابوزعبل ).

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