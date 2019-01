محمود محي- المتوسط:

يناقش اليوم الثلاثاء، عبد الله ناكر، رئيس ما يسمى بمجلس ثوار طرابلس والقائد السابق لسرية «رياض الكفالي» في مدينة الزنتان، التي شكلت بعد أحداث 17 فبراير 2011، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة القاهرة عن «الحكومة ودورها في مكافحة الفساد في الأحزاب السياسية».

وبمجرد الإعلان عن موعد المناقشة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سخر عدد من المدونيين ومستخدمي فيسبوك من الخبر، إذ علّق أحدهم «ناكر من تصليح راديوهات وتلفزيونات إلى الحوكمة».

فيما سخر آخرون من علاقة ناكر بالأحزاب السياسية وهو الذي عاش طوال حياته قبل 2011 لا علاقة له بالسياسية، ولا الحوكمة، على حد قولهم.

The post «ناكر» يناقش الدكتوراه.. ومغردون يسخرون: عن إصلاح الراديو والتلفزيون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية