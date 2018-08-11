وزارة التعليم .. رابط التسجيل الإلكتروني للمعلمين والراغبين في العمل بالمدارس

أطلقت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، السبت، تطبيقاً في موقعها الإلكتروني، لتسجيل المعلمين بالمدارس العامة والخاصة والراغبين في العمل بصفة معلمين “moe.gov.ly/assessment”.

وقالت الوزراة في بيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استعدادها لإجراء عملية “المفاضلة” للتسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2018- 2019.

للدخول إلى الموقع انقر هنا

https://moe.gov.ly/assessment/

وذكر وزير التعليم عثمان عبد الجليل، أنه وبخصوص المعلمين والمعلمات فسيتم تسجيلهم من واقع الملاكات الموجودة لدى الوزارة ولكن يستطيع كل من يرغب في التأكيد على عملية تسجيله أن يقوم بملء نموذج الإدخال بنفسه من خلال الموقع.

وأكد ضرورة أن يقوم المعلمون والمعلمات العاملون بالمدارس الخاصة بضرورة التسجيل وإجراء اختبار المفاضلة لكي يسمح لهم بممارسة مهنة التدريس لهذا العام في المدارس الخاصة.

وبشأن أصحاب المؤهلات الذين يرغبون في العمل بقطاع التعليم، قال عبد الجليل إنه يمكنهم التسجيل وإجراء اختبار المفاضلة كبقية العاملين بالقطاع.

وأشار إلى أنه وفي حال تمكّن المعلمون العاملون بالقطاع الخاص أو الباحثون عن عمل من اجتياز المعدل المطلوب للتسكين في اختبار المفاضلة فإنه سيتم تعيين من يرغب منهم وتسكينه على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية العامة أسوة بزملائه المعلمين العاملين بالقطاع.

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