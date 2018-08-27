آمر اللواء السابع يدلي بأول تصريح منذ بداية الاشتباكات في طرابلس

ليبيا – أصدر آمر اللواء السابع التابع للحرس الرئاسي بياناً اليوم الاثنين أكد من خلالها على أن قواته تقوم بما وصفها بـ” حملة تطهير” جاءت تلبيةً للنداءات المتكررة من القاطنين بمنطقة خلة الفرجان امتداداً إلى منطقة صلاح الدين .

أمر اللواء السابع أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هذه الحملة تأتي لتصحيح المسار للقضاء على الفوضى التى جعلت من المنطقة وكراً للفساد والتخلف ممن وصفهم بـ” المليشيات ” الجاثمة عليها ، مبيناً بأن المنطقة أصبحت تعاني من إنعدام الامن وتفشي الجريمة والحرابة والسطو والتعدي على المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم والذين هم جزء من مكون ترهونة الاجتماعي.

وأكد آمر اللواء على أنهم ليسوا طلاب سلطة ومال ولا دعاة حرب وأن ما يقومون به فرض عليهم لاعلاء كلمة الحق وتأمين أهلهم ، مؤكداً على أنهم يسعون دائماً للم الشمل والوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

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