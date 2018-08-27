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آمر اللواء السابع يدلي بأول تصريح منذ بداية الاشتباكات في طرابلس

27 أغسطس، 2018
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر آمر اللواء السابع التابع للحرس الرئاسي بياناً اليوم الاثنين أكد من خلالها على أن قواته تقوم بما وصفها بـ” حملة تطهير” جاءت تلبيةً للنداءات المتكررة من القاطنين بمنطقة خلة الفرجان امتداداً إلى منطقة صلاح الدين .

أمر اللواء السابع أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هذه الحملة تأتي لتصحيح المسار للقضاء على الفوضى التى جعلت من المنطقة وكراً للفساد والتخلف ممن وصفهم بـ” المليشيات ” الجاثمة عليها ، مبيناً بأن المنطقة أصبحت تعاني من إنعدام الامن وتفشي الجريمة والحرابة والسطو والتعدي على المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم والذين هم جزء من مكون ترهونة الاجتماعي.

وأكد آمر اللواء على أنهم ليسوا طلاب سلطة ومال ولا دعاة حرب وأن ما يقومون به فرض عليهم لاعلاء كلمة الحق وتأمين أهلهم ، مؤكداً على أنهم يسعون دائماً للم الشمل والوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • dhg,hx
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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