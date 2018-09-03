السراج يكلف قوة مكافحة الإرهاب الإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار جنوب طرابلس

كلف رئيس المجل الرئاسي فائز السراج قوة مكافحة الإرهاب، بالإشراف على ترتيبيات وقف إطلاق النار وفض الاشتباكات بمناطق جنوب طرابلس، وكذلك انسحاب القوة المتمركزة بمناطق الاشتباكات.

وبحسب بيان صادر عن السراج تلقت قناة ليبيا نسخة منه، يتم بموجب التكليف، تسليم المعسكرات ومقار الوحدات العسكرية النظامية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها قبل بداية الاشتباكات، إلى جانب تأمين عودة الحياة الطبيعية بتلك المناطق.

ودعا البيان كافة الوحدات العسكرية التابعة لقوة مكافحة الإرهاب والمكلفة بواجباتها، العود إلى مقراتها خلال موعد أقصاه الـ30 من سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية وآمر منطقة طرابلس العسكرية.

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