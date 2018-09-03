هيأة الأوقاف والشؤون الإسلامية تطالب الأئمة بالقنوت لحفظ مدينة طرابلس

البيضاء 03 سبتمبر 2018 (وال) – طلب مدير إدارة شؤون المساجد بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة حمد عيسى بدويرة، أمس الأحد التعميم على أئمة المساجد، بالقنوت في الصلوات الخمس، لحفظ مدينة طرابلس ونجاة أهلها.

وقال بودويرة في بيان ــ تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ إنهم يتابعون الأحداث المؤلمة في طرابلس، وما نتج عنها من ترويع للمسلمين من أطفال ونساء وشيوخ، الذين طالتهم قذائف الحرب، وأدت إلى مقتل المواطنين، وتخريب البيوت والمقدرات.

وطالب مدير شؤون المساجد من أئمة المساجد الدعاء لله تعالى بأن يمكن القوات المسلحة الليبية في طرابلس لبسط الأمن فيها. (وال – البيضاء) ا م / هــ ع

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