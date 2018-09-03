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الأمن في ليبيا: هل باتت حكومة الوفاق رهينة الميليشيات؟

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تتناول هذه الحلقة تحليلا مفصلا لواقع طرابلس الليبية التي عاشت على وقع معارك بالأسلحة الثقيلة بين أطراف النزاع، مسؤوليات الحكومة والمواطنين في انتشار وباء الكوليرا في الجزائر، قضية الفتاة القاصر خديجة أوقرو التي تعرضت لعنف جسدي وجنسي بين تضامن وتشكيك.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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