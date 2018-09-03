السراج يطالب بتوفير الحماية للمحطات الكهربائية وغرف التحكم

ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الاثنين مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة على خلفية الإشتباكات الدائرة فى طرابلس .

وبحث الإجتماع بحسب إيجاز صادر عن المكتب الاعلامي للسراج الخطط العاجلة التي اتخذتها الشركة لاصلاح الاضرار الناجمة عن الاشتباكات التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس.

وتناول الإجتماع ما سبق واقراره من برامج للتغلب على العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية حيث أكد السراج على اتخاذ إجراءات أمنية لتوفير الحماية اللازمة للمحطات الكهربائية وغرف التحكم ، وفقاً لنص الإيجاز.

المرصد – متابعات

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