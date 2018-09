طائرتان لقوات «الأفريكوم» تحومان فوق سجن معيتيقة بطرابلس

أفادت أنباء بأن هناك طائرتين تابعين للقوات الأمريكية في أفريقيا «الافريكوم» تحومان فوق سماء العاصمة طرابلس بهدف رصد مناطق التي تدور فيها الاشتباكات في العاصمة.

وأظهرت صورة لخريطة موقع الطائرتين حيث يجريان عمليات الرصد فوق سجن معيتيقة وذلك تخوفا من فرار العناصر الإرهابية.

هذا وتشهد المنطقة الجنوبية في العاصمة طرابلس، مواجهات تعد الأعنف من نوعها منذ بداية الحرب مطلع الأسبوع الماضي بين اللواء السابع مشاة من جهة وكتائب ثوار طرابلس والنواصي وبوسليم من جهة أخرى في كل من محوري خلة الفرجان ومشروع الهضبة الخضراء منذ صباح اليوم الاثنين.

موقع الطائرات

