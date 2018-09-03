معالي وزير الداخلية يصدر تعليماته بضبط كل من يقومون برمي القمامة ومخلفات البناء والخردة في الساحات والحدائق العامة وعلى الطرقات الرئيسية والأراضي الزراعية والغابات

بنغازي 3 سبتمبر 2018 (وال) أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة أنها ستضبط المواطنين وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم والذين يقومون برمي القمامة ومخلفات البناء والخردة في الساحات والحدائق العامة وعلى الطرقات الرئيسية والأراضي الزراعية والغابات وفي غير الأماكن المخصصة لها قانونا.

وعمم مدير مكتب معالي وزير الداخلية المقدم محمد الوزري كتاب السيد عميد بلدية بنغازي رقم ( ب .ب 1122877) و المتضمن ملاحظات بالخصوص.

وأشار الوزري إلى أن هذا الأمر يعد مخالفه صريحة لأحكام قانون النظافة العامة رقم (13) لسنة 1984 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (15) لسنة 1371 ور بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن حماية المراعي والغابات المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1992 ميلادي.

وقال الوزري في كتابه الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إن تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تقضي بتطبيق ما جاء في التشريعات المشار إليها في الكتاب وضبط كافة المخالفين وفق القانون.

ودعا الوزري السادة رؤساء الأجهزة والمصالح والهيئات، ومدراء الإدارات العامة ومدراء المكاتب، ومدراء الأمن بالمناطق، ومدراء الكليات التابعة بالمناطق، ومدير الشركة العامة للسلع الأمنية، ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي، ورئيس اللجنه الدائمة لرعاية أسر شهداء الواجب، وضع تعليمات معالي الوزير موضع التنفيذ. (وال – بنغازي) ر ع / ا م

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