أعلن اللواء السابع مشاة، سيطرته على كامل طريق المطار بطرابلس، ودحر كافة الكتائب المسلحة الأخرى التي كانت متمركزة بالطريق .

وأظهر المكتب الإعلامي لكتيبة اللواء السابع، مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، اليوم الثلاثاء، يوضح دخول قواته إلى طريق المطار في طرابلس بما يفيد تقدّمه بشكل كبير داخل العاصمة، معلنا أنه “منتصر لأجل ليبيا”، بحسب وصفه.

The post «اللواء السابع» يسيطر على طريق المطار بشكل كامل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية