سفير ليبيا الأممى السابق: تحقيق اللواء السابع لثلاثة بنود سيغير الخارطة السياسية

أكد سفير ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي، أن اللواء السابع قادر على جلب المزيد من العسكريين المحترفين حال التزام قواته بالانضباط العسكري،وابتعادهم عن الممارسات الإجرامية للميليشيات،ورفضهم لأية تحالفات مع الميليشيات الجهوية.

وأوضح الدباشي، خلال تصريحات له أمس الإثنين، أنه باتباع تلك الشروط سيتمكن من الحصول على دعم شعبي لواسع، الأمر الذي من شأنه قلب الخارطة السياسية رأساً على عقب، والإطاحة بكل المخططات الاجنبية، والطموحات الشخصية لمتصدري المشهد السياسي، ورفع فرص ليبيا في الخروج من النفق المظلم الذي أوقعها فيه الفاسدين والعملاء والسذّج.

