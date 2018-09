مصادرنا: وصول «الجويلي» و«عاشور» إلى الاجتماع الأمني بمدينة الزاوية

المتوسط:

كشفت مصادر خاصة لصحيفة «المتوسط»، وصول أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، ووزير داخلية الوفاق العميد عبد السلام عاشور إلى الاجتماع الأمني بمدينة الزاوية.

وأضاف المصدر أنه حتى الآن لم يصل أي ممثلين عن «اللواء السابع» و«ترهونة» إلى الاجتماع الأمني بمدينة الزاوية ولاتزال كافة الأطراف في انتظارهم.

وتشهد مدينة الزاوية اجتماعًا أمنيًا بحضور ممثلين عن كافة أطراف الاقتتال في طرابلس بدار الزاوية للكتاب ومركز الزاوية الثقافي.

وتدور في العاصمة طرابلس منذ فجر الأحد قبل الماضي، اشتباكات عنيفة بين اللواء السابع من جهة وكتيبة ثوار طرابلس والدعم المركزي بوسليم، «كتيبة غنيوة» من جهة ثانية، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى.

كما تشهد العاصمة طرابلس حالة انفلات أمني غير مسبوق نتيجة لهذا الاشتباكات.

