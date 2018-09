المتوسط:

قام أعضاء جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة، بالتواجد في مداخل ترهونة، لغرض تسجيل النازحين من مناطق طرابلس القادمين إليها.

وتأتي الحملة التطوعية من أعضاء جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة، لغرض العمل على تخفيف المعاناة عنهم ومساعدتهم، وذلك وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر الليبي.

