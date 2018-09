سياسي إيطالي: القضية الحقيقية في ليبيا هي العمل على نزع سلاح الميليشيات

المتوسط:

قال السياسي الإيطالي نيكولا لاتوري، إن «القضية الحقيقية في ليبيا هي العمل من منظور نزع سلاح الميليشيات الليبية، عن طريق استيعابها في قوات نظامية، وكذلك تشجيع التوصل إلى اتفاق بين جميع الليبيين ورؤساء البلديات، وهو ما لا يفكر فيه أحد».

وأضاف السيناتور والرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، نيكولا لاتوري «الحزب الديمقراطي»، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر، أنه من ناحية القضية الليبية «يجب أن تقوم الاستراتيجية الإيطالية على أساس علاقة مباشرة مع جميع اللاعبين الليبيين المعنيين».

وتابع؛ «صحيح أن فرنسا تتحرك ببعض الغموض، مدفوعة من الانقسامات الأوروبية، حول القضية الليبية، لكن من الصحيح أيضًا أن علينا الدفاع عن مساحاتنا ودورنا».

ورأى السيناتور الديمقراطي السابق، أن «موقف فرنسا في الإصرار على إجراء الانتخابات في ليبيا يوم 10 ديسمبر، أمر مشكوك فيه»، وكذلك «موقف من يفضلون التأجيل أيضاً، في انتظار الاستقرار النهائي للمنطقة».

واختتم قائلًا: «يجب على المجتمع الدولي أن يبدي استعداده»، مبينا أن «من الخطأ تقديس موعد الإنتخابات».

