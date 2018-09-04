أعيان طرابلس: نطالب باللجوء إلى الحوار ووقف الاقتتال

طالب عضو أعيان مدينة طرابلس رياض الشريف، الثلاثاء، الشباب الذين يقاتلون في طرابلس بالاستجابة للأعيان ووقف الاقتتال، واللجوء إلى لغة الحوار.

وأكد الشريف، في تصريح للرائد، أنهم تواصلوا مع أعيان ترهونة والساحل الغربي والجبل؛ من أجل التهدئة، ووقف إطلاق النار، وحقن دماء الليبيين.

وأضاف الشريف أنه ضد منطق الحرب واستخدام القوة، ومع ترجيح لغة العقل والحوار، مؤكدا أن ما يحدث في طرابلس خسارة لكل ليبيا، فالحرب لا تخلّف إلا المآسي.

يذكر أن منطقة جنوب طرابلس تشهد اشتباكات مسلحة بين قوات منطقة طرابلس العسكرية، واللواء السابع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ونزوح العديد من العائلات.

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