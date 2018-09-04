قديروف: مستعدون لمشاركة السلطات الليبية تجربة الشيشان في مكافحة الصراعات الداخلية

ليبيا – أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أمس االاثنين عن إستعداه لمشاركة السلطات الليبية تجربة بلاده في مكافحة الصراعات الداخلية والتي أنقذت شعب الشيشان في وقت ما من الدمار الكامل.

قديروف أعرب بحسابه على التليغرام وفقا لما نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية عن إستعداد لمشاركة تجربة الرئيس الأول للشيشان أحمد حاجي قديروف التي لا تقدر بثمن والتي أنهت العمليات العسكرية وأنقذت الشعب الشيشاني من الدمار الكامل مع القوى السياسية في ليبيا.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تشهد منذ الاسبوع الماضي إشتباكات عنيفة بين اللواء السابع وقوة تابعة للواء الصمود بقيادة صلاح بادي مع قوات داخلية ودفاع الوفاق نتج عنها سيطرة اللواء السابع على معسكر النقلية بطريق المطار ومعسكر حمزة وخزانات شركة البريقة ، فيما سيطرت قوة يقودها عماد الطرابلسي على معسكر 7 ابريل ومقر الدعوة الاسلامية وقرية المغرب العربي جنوب غرب وغرب طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية