اللواء السابع : 20 ضابط من قيادات جهاز المخابرات ينضمون لعمليتنا العسكرية

ليبيا – أكد اللواء السابع مشاة في بيان له اليوم الثلاثاء على تواصل الضباط في كافة الأجهزة الأمنية مع اللواء من أجل أداء واجبهم الوطني الذي منعوا من أداءه تحت سطوة من وصفهم بـ” المليشيات”.

اللواء السابع كشف في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه عن اجتماع أكثر من عشرين ضابطاً من قيادات جهاز المخابرات الليبية بطرابلس ، مبيناً بأنهم أعلنوا انضمامهم وتأييدهم للعملية العسكرية للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وأضاف البيان :” وأكد هؤلاء الضباط أنهم سيقدمون ما لديهم من معلومات عن كل سارق وخائن يتعامل مع الأجنبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأنهم مع الشعب وليس لهم أي أجندة سوى ليبيا”.

واعتبر اللواء السابع في ختام بيانه إن تفعيل الأجهزة الأمنية والمخابرات سيساهم في حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية