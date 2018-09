وزير الشؤون الخارجية الإيطالى لــ«السراج»: مستمرون بدعمكم

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، “إنزو موافيرو ميلانيزي”، اليوم الثلاثاء، على دعم بلاده الكامل للشعب الليبي و لحكومة الوفاق الوطني في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وبحسب تغريدة للسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، فإن «ميلانيزي» شدد خلال حديثه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على التزام بلاده بالدفع بالمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة لصالح المصالحة واستئناف المسيرة الرامية إلى وضع أمن واستقرار ليبيا على قواعد أكثر متانة.

