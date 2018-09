وزير داخلية إيطاليا: مستعد لتعرض حياتي للخطر والعودة إلى طرابلس

أعرب وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني” عن استعداده للعودة إلى طرابلس، التي تشهد معارك دامية، متهما مجدداً فرنسا بالتسبب في الفوضى القائمة في العاصمة.

وكتب سالفيني على حسابه في تويتر، «أن على إيطاليا تحتفظ بدور فاعل في إحلال الاستقرار في المتوسط، وأنه مستعد شخصيا للتعرض لبعض الخطر والعودة إلى هناك في القريب العاجل».

ونشر سالفيني شريط فيديو يتضمن تصريحات أدلى بها الاثنين لصحافيين قال فيها “بالتأكيد، هناك من يقف خلف (المعارك الراهنة). هذا لا يحصل عن طريق الصدفة. وما أخشاه هو ان أحداً، ولأسباب اقتصادية وطنية، يعرض للخطر الاستقرار في كل أنحاء شمال افريقيا وبالتالي في أوروبا”.

واضاف في شريط الفيديو “أفكر خوض الحرب فيما كان يتعين عليه الا يفعل ذلك، فمن يحدد تواريخ للانتخابات من دون إبلاغ الحلفاء والأمم المتحدة والليبيين؟”.

وعندما سأل الصحافيون الوزير الذي أغلق مرافئ إيطاليا في وجه المهاجرين، هل ان ليبيا مكان يتمتع بالأمان الكافي لمرافقة الاشخاص الذين يتم انقاذهم في البحر اليها، اكتفى بالقول: “اسألوا باريس”.

