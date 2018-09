المتوسط:

أكد مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن أحداث العنف والدمار التي تشهدها العاصمة طرابلس يتحمل مسئوليتها المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج.

وأوضح ” الدباشي”، في حوار أجرته معه صحيفة”العين الإخبارية”، أن ما يجرى يثبت فشل الرئاسي وعدم قدرته على إدارة الدولة وتغيير الظروف السائدة.

وتابع:”مجلس الأمن يتحمل المسؤولية أيضاً لفرض حكومة الوفاق عديمة الكفاءة على الليبيين دون أي سند دستوري أو قانوني”.

واستنكر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة تغاضي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن نزع سلاح المليشيات وإعادة دمج أفرادها في مؤسسات الدولة وبناء الجيش والأجهزة الأمنية وتمكينها من القيام بدورها وهي مطالب شعبية يعرفها الجميع.

وأكمل: “ليبيا لن تنعم بالاستقرار إلا بإنهاء حالة الفوضى الأمنية والمؤسساتية وذلك عبر حل المليشيات والكتائب المسلحة وتوحيد الجيش وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن في بيئة آمنة وعلى أسس قانونية سليمة”.

وأشار إلى أن المستفيد الأول من حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا هي المجموعات المسلحة التي تتحكم في القرار السياسي في العاصمة طرابلس وكل أعضاء الحكومات ومجلس النواب ومجلس الدولة الذين يتقاضون مرتبات خيالية دون وجه حق ويتمنون استمرار امتيازاتهم.

وأكد الدباشي أن قطر وتركيا تأتيان على رأس الدول الداعمة بالمال والسلاح للجماعات الإرهابية في ليبيا،معتبرا أن جماعة الإخوان الإرهابية كان دورها سلبياً في ليبيا ومدمراً ويتناقض مع تعاليم الإسلام.

وأردف: “ما قامت به الإخوان في ليبيا أثبت أنها فئة منافقة عميلة لدول غربية تسعى للسيطرة على السلطة وتهميش خصومها بأي ثمن ولا علاقة لها بالإسلام وهي المسؤولة عن تنامي الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وظهور الجماعات الإرهابية التي تقتل الأبرياء في كل مكان”.

The post الدباشي: “الرئاسي” سبب دمار طرابلس.. وقطر وتركيا تمولان الإرهاب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية