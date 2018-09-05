اخبار ليبيا الان

الدباشي: “الرئاسي” سبب دمار طرابلس.. وقطر وتركيا تمولان الإرهاب في ليبيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن أحداث العنف والدمار التي تشهدها العاصمة طرابلس يتحمل مسئوليتها المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج.

وأوضح ” الدباشي”، في حوار أجرته معه صحيفة”العين الإخبارية”، أن ما يجرى يثبت فشل الرئاسي وعدم قدرته على إدارة الدولة وتغيير الظروف السائدة.

وتابع:”مجلس الأمن يتحمل المسؤولية أيضاً لفرض حكومة الوفاق عديمة الكفاءة على الليبيين دون أي سند دستوري أو قانوني”.

واستنكر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة تغاضي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن نزع سلاح المليشيات وإعادة دمج أفرادها في مؤسسات الدولة وبناء الجيش والأجهزة الأمنية وتمكينها من القيام بدورها وهي مطالب شعبية يعرفها الجميع.

وأكمل: “ليبيا لن تنعم بالاستقرار إلا بإنهاء حالة الفوضى الأمنية والمؤسساتية وذلك عبر حل المليشيات والكتائب المسلحة وتوحيد الجيش وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن في بيئة آمنة وعلى أسس قانونية سليمة”.

وأشار إلى أن المستفيد الأول من حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا هي المجموعات المسلحة التي تتحكم في القرار السياسي في العاصمة طرابلس وكل أعضاء الحكومات ومجلس النواب ومجلس الدولة الذين يتقاضون مرتبات خيالية دون وجه حق ويتمنون استمرار امتيازاتهم.

وأكد الدباشي أن قطر وتركيا تأتيان على رأس الدول الداعمة بالمال والسلاح للجماعات الإرهابية في ليبيا،معتبرا أن جماعة الإخوان الإرهابية كان دورها سلبياً في ليبيا ومدمراً ويتناقض مع تعاليم الإسلام.

وأردف: “ما قامت به الإخوان في ليبيا أثبت أنها فئة منافقة عميلة لدول غربية تسعى للسيطرة على السلطة وتهميش خصومها بأي ثمن ولا علاقة لها بالإسلام وهي المسؤولة عن تنامي الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وظهور الجماعات الإرهابية التي تقتل الأبرياء في كل مكان”.

The post الدباشي: “الرئاسي” سبب دمار طرابلس.. وقطر وتركيا تمولان الإرهاب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لعنة الله عليك يا منافق ياصاحب دموع التماسيح انت اول شخص دمر ليبيا بنفاقه وعمالته في البداية خدمت نظام القذافي في أعلي المراتب و أعلي الرواتب و الآن تتكلم علي من يتقاضي رواتب كالبرلمان ألم تكن داعما له أم أنك لست من بكي وجلب حلف شمال الأطلسي الذي دمر البلد أم تراك نسيت أنت خدمت نظام القذافي لعقود و أنت تعرف بأنه ظالم و عندما اتتك الفرصة خنته ياخاءن و الآن تخون فبراير و تدعو للدكتاتورية من جديد و تنبح لحفتر عسي أن تفوز بمنصب و أصبحت تعلق الخراب والدماء و الدمار للإخوان ظلما حتي يرضي عنك حفتر و الأمريكان و نسيت أن كل الدماء التي سفكت أن الطرف الرئيسي فيها و الآن تتشدق علينا و تقدم آرائك تظننا جهلة لا وآلاف لا فنقول لك إذهب الجحيم لعنة الله عليك يافاسد و إذا كنت رجل حقا فرد علي سؤال واحد صغير حتي مع نفسك وهو كم صرفت دولار من أموال الليبيين في الخمر و الفساد و الحرام عندها اذا كنت مسلم و وطني لن تنام لكن هيهات أن يرجع امثالك لله الواحد القهار و اتمني ان يصلك ماكتب

    رد