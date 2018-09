المتوسط:

دعا المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الطاهر السني، الليبيين لعدم انتظار المجتمع الدولي لمساعدتهم في الأزمة التي تمر بها البلاد، مضيفًا: ” فأصبحنا أضحوكة المنابر تُنظِر علينا دويلاتٌ ودول! قد لُدِغ الليبيون من جحرٍ مرتين، لا داعي لأن ننتظر الثالثة! لننهي الصراع ونتعايش مهما كانت الانتماءات لأجل ليبيا”.

وأضاف “السني”، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، أمس الثلاثاء: “علينا حل أزماتنا بأنفسنا اختلفنا، وبحجة حماية المدنيين تدخل مجلس الأمن في 2011 ولكل مآربه، فانهار ما كان في الدولة، ولم يُكمِل مجلس الأمن مسؤوليته بجمع السلاح وبناء المؤسسات التي دمرها أو لجم الفوضى التي ساهم فيها.

وأكد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي أن المجتمع الدولي تدخل من جديد ونتج اتفاق سياسي 2015، فلم يفِ بوعوده مرة أخرى، مطالبًا بعدم انتظار المجتمع الدولي لإنهاء التدخلات السلبية والتنافس العقيم، لابد من توحيد المنقسم ومحاسبة المعرقل، هدفه فقط ضرب الإرهاب وتكديس المهاجرين عندنا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيسها غسان سلامة «سيواصل مساعيه الحميدة والعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول للجميع من أجل تفادي مزيد الخسائر في الأرواح ولمنفعة شعب ليبيا» بعد التوقيع على وقف إطلاق النار من قبل المشاركين في اجتماع دعت إليه عقد بمدينة الزاوية.

The post المستشار السياسي لـ”السراج”: أصبحنا أضحوكة المنابر والدول appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية