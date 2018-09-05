اللواء السابع : ملتزمون بوقف إطلاق النار ونرد على خروقات الطرف الآخر

ليبيا – أكد اللواء السابع فجر اليوم الإربعاء ورود معلومات مؤكدة من قادة المحاور في مختلف التمركزات التي تتواجد بها وحداته بشأن تعرض هذه التمركزات للإعتداء من قبل ” المليشيات ” بطرابلس وذلك من خلال إطلاق النار والقذائف بشكل عشوائي ومتكرر.

وفى بيان أصدره عبر مكتبه الإعلامي قال اللواء السابع إن هذه الحروقات تمت اعتباراً من ساعات الليل الأولى من ذات اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاق الهدنة بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا .

وأضاف بأن هذه الخروقات اجبرت قواته بمواقع تمركزاتهم على التعامل مع المهاجمين ومصادر اطلاق النار .

وختم اللواء السابع بيانه مؤكداً بأون أول من أيد الاتفاق على الهدنة وأنه مازال ملتزم بها الى ساعة إصدار بيانه مع تعامله فقط مع وصفهم بالمعتدين على مواقع تمركزات افراد قواته في مختلف المحاور والبوابات .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية