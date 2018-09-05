مديرية أمن بنغازي تطلق حملة أمنية موسعة

أطلقت مديرية أمن بنغازي حملة شملت نقاطاً أمنية تفتيشية ثابتة ومتحركة، لتأمين ومعاونة كافة الأجهزة الإدارية في تنفيذ ما تصدره من قرارات تتعلق بأعمال تنفيذ قرارات الضبط المحكوم عليهم.

وقالت صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك، إن الحملة حققت عدة نتائج بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إحراز وحيازة الأسلحة النارية والذخائر.

وأكدت المديرية أن الحملة مستمرة وستمتد لعدة محاور بالمدينة ، لافتة إلى أن القوة المكلفة بالحملة مكونة من قسم شرطة النجدة والتحريات العامة وانضباط الشرطة والمراكز الشرطة التابعة للمديرية .

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