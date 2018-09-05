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تعليم الوفاق تناقش نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلبة في الخارج

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقشت وزارة التعليم بحكومة الوفاق نتائج طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية في الخارج ، وكذلك استعدادات اللجنة التنفيذية العليا لامتحانات الدور الثاني .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة برئاسة وزير التعليم عثمان عبدالجليل أمس الثلاثاء ، وبحضور وكيل الوزارة عادل جمعة ، وضم عددا من المدراء المعنيين .

وتم خلال الاجتماع الإطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات بشان استعدادها لامتحانات الدور الثاني، ونوقش الموقف العام لتوريد الكتاب المدرسي والآلية الموضوعة لبدء توزيعه ، ونسبة التوريد ، وكذلك آلية توزيع خطاطات السبورة البيضاء على مراقبات التعليم .

وأكد عبدالجليل على ضرورة متابعة الإدارات أعمالهم وسير العملية التربوية ، مشددا على ضرورة التكاتف لإنجاحها على الوجه الأمثل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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