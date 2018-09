«الاستشاري للدولة» يطالب «الوفاق» بالالتزام بتطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه ودعمه بشأن التوصل للاتفاق على وقف إطلاق النار في طرابلس، مطالبًا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية وفق الاتفاق السياسي.

وأكد المجلس في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك”، على نسخة منه، أن “المجلس الأعلى للدولة يدعم ويبارك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه اليوم بمدينة الزاوية، بجهود بعثة الأمم المتحدة”، ويدعو الأطراف إلى “ضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاق”.

وأضاف البيان، أن “إيقاف الحرب وحقن الدماء واللجوء إلى الحوار بين أبناء الشعب الواحد هو السبيل الوحيد والصحيح لتجاوز أي خلاف”، مشيدًا “بكافة الجهود، التي بذلت من أفراد ومؤسسات ومجالس وأعيان وحكماء في سبيل تحقيق الصلح بين الليبيين”.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة في بيانه يجب على “الجميع في هذه الظروف العصيبة، التي تهدد الوطن التكاتف والتآزر والتعاون ولم الشمل وتوحيد الصف للوقوف أمام المؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد”.

ويدعو المجلس الأعلى للدولة: “المجلس الرئاسي إلى الالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية وفق الاتفاق السياسي، والتي من شأنها ضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث”، ويطالب الأعلى “بالقيام بدوره في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتي ستنعكس إيجابا على حياة المواطنين وتخفف من معاناتهم”.

يشار أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت، أمس الثلاثاء، عن الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار معتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت البعثة خلال بيان صحفي عبر موقعها الرسمي، أن الممثل الخاص غسان سلامة، عقد اجتماعا بحضور الأمم المتحدة وممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة المتواجدة في طرابلس وما حولها لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة.

