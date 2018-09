” أبو الغيط” يطالب بحل دائم لمشكلة الميليشيات المسلحة في ليبيا

المتوسط – جرجس فكري:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ترحيبه بالجهود التي قام بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتي أفضت إلى التوصل مساء أمس الثلاثاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الميلشيات والجماعات المسلحة المتناحرة في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة السفير محمود عفيفي،” أن أبو الغيط أثنى على الدور الذي قام به المبعوث الأممي في رعاية هذا الاتفاق، وشدد على ضرورة الامتثال الكامل للترتيبات التي تم التوافق عليها لوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح مطار معيتيقة، والامتناع عن أية إجراءات أو تحركات من شأنها أن تسفر عن تجدد الاشتباكات المسلحة”.

وأضاف المتحدث الرسمي، “أن أبو الغيط أكد على أن هذه الترتيبات يجب أن تمهد للتوصل إلى حل دائم وشامل لمشكلة الميليشيات والتشكيلات المسلحة التي تهدد استكمال المسار السياسي وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية اللازمة لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات وخطة العمل الأممية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة وتدعمها الجامعة العربية”.

