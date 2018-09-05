وصول شحنات من البنزين والديزل إلى محطات بني وليد

وصلت شحنات من البنزين والديزل لعشرة محطات في بني وليد وفق ما أعلنه مجلس محلي بين وليد على صفحته الرسمية بموقع التواصل “الفيسبوك”.

وقال المجلس أن هذه الكميات وصلت إلى المحطات في بني وليد بعد التنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط إلى مستودع مصراتة ، ومن ثم إلى بني وليد .

وأفادت لجنة متابعة الوقود والغاز في المجلس بتوفر الوقود بالمحطات الآتية : محطة مسعود خليفة بطريق الظهرة محطة ابناء الدرهوبي بحي المناسلة محطة علي دروخ الحي الصناعي محطة ابناء ابوقرين بقبيلة الاساحقة محطة عادل دروخ وسط السوق محطة اشميخ الوادي مفتاح العجل محطة سوف الجين بمفرق سوف الجين محطة محمد حسين طريق النهر محطة ابناء حمد الفقي طريق المطار.

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