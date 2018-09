القنصلية الليبية بالإسكندرية تبحث أزمة وقف علاج المرضى الليبيين

عقد الدكتور صالح خطاب الساعدي، القائم بأعمال القنصلية العامة الليبية بمحافظة الإسكندرية المصرية، اجتماعا، صباح اليوم الأربعاء، مع الدكتور ناصر عبد السلام، الملحق الصحي، لبحث أزمة توقف علاج المرضى الليبيين بالمدينة.

وأوصي «الساعدي» بضرورة سرعة مخاطبة وزارة الصحية الليبية لحل مشكلة توقف علاج المرضى الليبيين طالبي العلاج بالإسكندرية.

وشدد القائم بأعمال القنصلية العامة الليبية بالإسكندرية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة خاصة لمرضى الأورام الذين تم استلام ملفاتهم، والتعجيل بإرسال مخصصات مالية لاستكمال علاج جميع المرضى.

