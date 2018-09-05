شركة البريقة تطمئن المواطنين حول توفر الوقود بكافة أنواعه بمستودعاتها في طرابلس

ليبيا – طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود بكافة أنواعه متوفر بجميع مستودعات الشركة في مدينة طرابلس.

شركة البريقة أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أنه جاري التوزيع مباشرة من الناقلة بميناء طرابلس البحري وأن توزيعها لشركات التوزيع مستمر بشكل اعتيادي إلى كافة المناطق، مؤكدةً على أنه لا وجود لأي مبرر للازدحام أمام محطات الوقود.

ودعت المواطنين إلى المزيد من الوعي ونبذ كل مظاهر الفوضى وتوخي الحذر من الاستماع للإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة المثيرة للفتنة والتحلي بروح المسؤولية والمساهمة مع الشركة في استباب الاستقرار لأجل بناء ونهضة الوطن.

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