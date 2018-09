بعد مقتل أكثر من 50 مواطن في اشتباكات طرابلس…”السراج” لـ “سلامة”: ” الرئاسي” لن يقف مكتوف الايدي تجاه أي مستهتر بأمن المواطنين

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاربعاء بمقر المجلس بطرابلس كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج باتفاق وقف الاعمال المسلحة والعدائية في العاصمة طرابلس، وعرض السراج خلال الاجتماع تفاصيل ما تم الاتفاق بشأنه من اجراءات للوقف الفوري للأعمال العدائية في ضواحي العاصمة، وضمان أمن المدنيين والتزام جميع الاطراف بالامتناع عن اية تحركات عدائية من شانها عرقلة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأعلن السراج خلال الاجتماع بأن كل الامكانيات العسكرية والامنية والانسانية قد سخرت لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وضمان أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، كما حذر في الوقت نفسه من اية محاولات لعرقلة تطبيقه.

واعتبر السراج، أن الاتفاق خطوة هامة باتجاه تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، ولا رجعة عن مسار التوافق بين الليبيين، متعهدا باستكمال مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية.

وأعلن السراج رفضه لمحاولات العبث بالاستقرار، قائلا إن المجلس لن يقف مكتوف الايدي تجاه أي مستهتر بأمن المواطنين وسيعمل على أن ينال الجزاء العادل

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت عن مقتل 50 مواطن جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

