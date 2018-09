محمود محي- المتوسط

بحثت المفوضية العليا لمؤسسات المجتمع المدني بطرابلس الاحتياجات الضرورية لمساعدة العائلات النازحة من مناطق الصراع، وكيفية توفير ممرات آمنة لإخراج العائلات التي ماتزال عالقة بمناطق الاشتباكات.

وتناول اجتماع المفوضية الذي عقد الثلاثاء؛ دعم مؤسستي الهلال الأحمر والكشافة لتزويد العائلات النازحة إلى المدارس؛ بالتموين الغذائي والأدوية وغيرها من مستلزمات الإقامة.

كما شددت مفوضية مؤسسات المجتمع المدني بطرابلس على رفع مذكرة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية لحماية المدنيين ومحاسبة كل من يعرض سلامة المدنيين للخطر.

The post المجتمع المدني بطرابلس يبحث كيفية إيجاد ممرات آمنة للعالقين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية