السراج يلتقى سلامة قبل احاطته بمجلس الامن ويصرح: لن نقف مكتوفي الايدي تجاه أي مستهتر بأمن المواطنين

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم الاربعاء بمقر المجلس بطرابلس كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز.

السراج أعرب بحسب مكتبه الاعلامي عن تقديره لجهود سلامة ووليامز وبعثة الامم المتحدة للدعم، وترحيبه باتفاق وقف الاعمال المسلحة والعدائية في العاصمة طرابلس، مشيداً بما ابداه المشاركون في الاجتماع الذي دعا اليه المبعوث الاممي من حس وطني وانحياز لمصلحة الوطن.

وعرض المبعوث الاممي خلال الاجتماع تفاصيل ما تم الاتفاق بشانه من إجراءات للوقف الفوري للاعمال العدائية في ضواحي العاصمة، وضمان أمن المدنيين والتزام جميع الاطراف بالامتناع عن اية تحركات عدائية من شانها عرقلة تنفيذ وقف اطلاق النار.

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من ناحية اخرى تناول الاجتماع ماورد في البيان الرباعي لدول فرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية الذي أكد على دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ودعم مهمة غسان سلامة وبعثة الامم المتحدة اللذان يعملان في شراكة للوصول إلى توافق سياسي في ليبيا.

ورحب السراج ببيان الدول الاربعة الصديقة وما تضمنه من حرص على أمن المدنيين وتحقيق الاستقرار في ليبيا، معبراً عن امتنانه لما ابدته الدول الاربع من ثقة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.

واعلن السراج خلال الاجتماع بأن كل الامكانيات العسكرية والامنية والانسانية قد سخرت لإنجاح اتفاق وقف اطلاق النار وضمان أمن وسلامة المواطنيين والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، محذراً في الوقت نفسه من من اية محاولات لعرقلة تطبيقه.

واعتبر السراج أن الاتفاق خطوة هامة باتجاه تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، مؤكداً على أنه لا رجعة عن مسار التوافق بين الليبيين.

وتعهد السراج في ختام اجتماعه باستكمال مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية ، مجدداً موقفه الرافض تماماً لمحاولات العبث بالاستقرار، قائلا :” أن المجلس لن يقف مكتوف الايدي تجاه أي مستهتر بأمن المواطنين وسيعمل على أن ينال الجزاء العادل”.

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