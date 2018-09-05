القماطي يقترح نقل عاصمة ليبيا السياسية إلى مدينة سرت ومؤسسة الإستثمار للخارج

ليبيا – إقترح رئيس حزب التغيير جمعة القماطي نقل العاصمة السياسية للدولة الليبية إلى مدينة سرت وذلك فى معرض تعليقه على الإشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس طيلة الاسبوع الماضي . وقال القماطي فى تغريدتين عبر حسابه على موقع تويتر أن مدينة سرت تقع على البحر وبها مطار عالمي وميناء ضخم إضافة إلى وجود أكبر مجمع اداري في ليبيا لها علاوة عن وجودها في المنتصف بين طرابلس وبنغازي مؤكداُ بأن في دول كثيرة العاصمة ليست هي اكبر مدينة.

وإعتبر القماطي بأنه لو تم توزيع الميزانيات الخدمية على جميع البلديات في ليبيا بمعايير عادلة، وتم نقل العاصمة السياسية الى الجفرة أو سرت ونقل مقر مؤسسة الاستثمار الى الخارج وارغام المصارف بتوفير بطاقات الدفع الالكتروني للمواطنين فان كثيرا من المشاكل ستختفي ويقف الاقتتال الحالي. ومن جهته أعرب عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر عن إستغرابه لسبب وقوع الإشتباكات الحالية في طرابلس وبهذا التوقيت خاصة.

الشاطر قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر”: “في تقديري هذا يحدث بسبب تلكؤ فائز السراج بالتوقيع على حزمة الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها”. وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن هناك من يعتقد أنها لمنح الفرصة لتمرير اعتمادات بـ 12 مليار كان نصيب بعض الكتائب المسلحة منها نصيب الاسد و أضاف : ” قد أكون مخطئاً فى ذلك ” . لماذا الاشتباكات العسكرية في طرابلس الان؟ في تقديري بسبب تلكؤ #فائز_السراج في التوقيع على حزمة الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها. هناك من يعتقد لمنح الفرصة لتمرير اعتمادات ب 12 مليار نصيب بعض الكتائب المسلحة منها نصيب الاسد. قد اكون مخطئا. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) September 3, 2018

‏وفى تغريدة أخرى قال الشاطر : ” اتمنى ان يصمد اتفاق وقف الاقتتال بين الاخوة الاعداء ليكون بداية لنهاية ماسي الصراعات التي تعصف باستقرار الدولة وبنتائجها المدمرة للمواطن. حماية المدنيين واجب على الجميع و بناء دولة الحق والقانون غاية مقدسة لا يجوز الاعتداء عليها او عرقلتها ” .

وتأتي هذه التصريحات بعد تصاعد الإتهامات التي تربط أسباب الحرب الدائرة بالملف الإقتصادي وعلاقة المجموعات المسلحة بالمصرف المركزي وتجارة العملة والاعتمادات المستندية .

المرصد – متابعات

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