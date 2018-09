«مكافحة الهجرة» تشكل لجنة لحل أزمات المُهاجرين بطرابلس

المتوسط:

عقد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لتشكيل لجنة أزمة كُلفت بشكل مباشر من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة، خشية من هرب المهاجرين، أو تعرضهم للأذى في مناطق الاشتباكات بالعاصمة.

وأوضحت اللجنة أن أوضاع المهاجرين جيدة داخل مركز إيواء أب وسليم، وفق ما ذكره المستشار الإعلامي بالجهاز ميلاد الساعدي، موضحًا أن مركز الإيواء يفتقر إلى الإمكانات الكافية، لاسيما بعد إجلاء أعداد من المهاجرين إليه، كانوا في مركز إيواء عين زارة.

وجدير بالذكر أن الجهاز لم يذكر ما إذا كان عدد من المهاجرين بمركز عين زارة قد تمكن من الهرب جرّاء الاشتباكات، بحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

