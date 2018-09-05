أبو الغيط: يجب التوصل إلى حل دائم لمشكلة الميليشيات والتشكيلات المسلحة في ليبيا

ليبيا – أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ترحيبه بالجهود التي قام بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتي أفضت إلى التوصل أمس الثلاثاء إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بين الميلشيات والجماعات المسلحة المتناحرة في طرابلس وضواحيها.

المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة محمود عفيفي صرح بحسب الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط أثنى على الدور الذي قام به المبعوث الأممي في رعاية هذا الاتفاق .

وشدد أبو الغيط على ضرورة الإمتثال الكامل للترتيبات التي تم التوافق عليها لوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح مطار معيتيقة والامتناع عن أية إجراءات أو تحركات من شأنها أن تسفر عن تجدد الاشتباكات المسلحة.

المتحدث الرسمي أضاف بأن أبو الغيط أكد على أن هذه الترتيبات يجب أن تمهد للتوصل إلى حل دائم وشامل لمشكلة الميليشيات والتشكيلات المسلحة التي تهدد استكمال المسار السياسي وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية اللازمة لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وخطة العمل الأممية التي يرعاها المبعوث الأممي وتدعمها الجامعة العربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية