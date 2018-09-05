اللواء السابع ينتقد خرق المليشيات لاتفاق وقف إطلاق النار

قال اللواء السابع إن المليشيات الموجودة في العاصمة طرابلس مازالت لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين جميع الأطراف في مدينة الزاوية والذي يفترض أن يكون اتفاقا تنضبط له تجنبا لمزيد توتير الأجواء.

وأعلن اللواء في بلاغ نشره عبر مكتبه الإعلامي إنه “على الرغم من التزام اللواء السابع بإتفاق الهدنة وإعلان وقف إطلاق النار الموقع الثلاثاء في مدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلا أن المليشيات التي تتحصن بالأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس تطلق النار على تمركزات وحدات اللواء في محوري وادي الربيع عين زارة ومحور صلاح الدين وهذه تصرفات صبيانية تعبر عن عدم شعور تلك المليشيات بالمسؤلية وعدم إفائها بالعهد والميثاق الذي كانت طرفا في التوقيع عليه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا