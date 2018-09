اللواء السابع يؤكد التزامه بوقف كل الأعمال العسكرية بطرابلس

المتوسط:

أعلن وحدات اللواء السابع مشاة التابع للجيش الليبي، أنه لازالت قواتها تحافظ على كامل تمركزاتها ومواقعها التي سيطرت عليها في وقت سابق.

وأكد اللواء السابع، بحسب الصفحة الرسمية لمكتبه الإعلامي على فيسبوك، أنه ملتزم بتعليمات غرفة العمليات التي تقضي بوقف كل الأعمال العسكرية وأخذ الحيطة و الحذر من غدر المليشيات التي تسيطر على طرابلس.

وتشهد المنطقة الجنوبية، منذ قليل، تجددًا للاشتباكات بين«اللواء السابع» و« ثوارطرابلس» بمنطقة وادى الربيع جنوب طرابلس،وذلك بعد ساعات من اتفاق الهدنة بوقف إطلاق النار خلال الاجتماع الذى عقد بالزاوية برعاية المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة.

