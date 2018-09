أبرز ما جاء في إحاطة “سلامة” أمام مجلس الأمن الدولي

المتوسط – سامر أبو وردة

خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، والتي رصدتها “المتوسط”، قال المبعوث الأممي، غسان سلامة، إن مساعي البعثة مستمرة من أجل ترتيبات أمنية أعمق وأوسع في طرابلس، مضيفاً، “قلت في إحاطاتي السابقة إن الوضع في ليبيا لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، ولن نسمح بتكرار أحداث 2014 ولا بد من مساءلة المجموعات التي تنتهك وقف إطلاق النار”

وتابع، “نبهت مجلس الأمن أن ليبيا قد تصبح ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية”

وأكد “سلامة” أن الاعتداءات على المهاجرين مستمرة داخل مراكز الاحتجاز بمختلف أنحاء ليبيا، لافتا إلى أن بعض المجموعات المسلحة قامت بخطف وقتل وتعذيب موظفي المؤسسات السيادية.

ورجح “سلامة” أن تكون العوامل الاقتصادية سببا أساسيا للأزمة الأخيرة، ودعا مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وقال ، إن دعوة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، لمراجعة حسابات المصرف المركزي هو ضمان لتوزيع الثروة العادل في البلاد، مشيرا إلى أن هناك عراقيل توضع أمام العملية السياسية عبر إعاقة التشريعات المطلوبة

وأكمل، “استنفذت جميع الوسائل للدفع قدما بالعملية التشريعية، ونحتاج إلى موقف دولي موحد لتحقيق السلام في ليبيا”

