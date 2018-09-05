سلامة لمجلس الأمن: يجب محاسبة من يتعمد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بطرابلس

شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، على محاسبة أي مجموعة تتعمد إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بطرابلس، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يراقبان الوضع في ليبيا.

وقال سلامة خلال تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا اليوم الأربعاء: “لقد تجاوزنا زمن الإفلات من العقاب ولن نسمح بتكرار ما حدث في 2014″، منوها إلى توسط الأمم المتحدة أمس بين الأطراف الرئيسية لوقف إطلاق النار وإيقاف الاقتتال وبدء إعادة النظام في طرابلس.

وأشار سلامة، إلى أن البعثة تركز جهودها بمجالين أولهما مراجعة الترتيبات الأمنية بطرابلس بغية الحد من تأثير المجموعات التي تلجأ للسلاح لتحقيق مآرب شخصية، وثانيهما معالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة.

وبيّن سلامة، أنه لن يكون هناك أي فرصة للإصلاحات الاقتصادية والعملية السياسية إذا لم يتم وضع حد لعمليات النهب، مشيرا إلى أن هناك مجموعات مسلحة تسلب مقدرات الليبيين الذين يعانون أزمات اقتصادية.

وأضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن البعثة الأممية ترى في طلب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للدعم الدولي لإجراء مراجعة مالية، فرصة ثمينة لتحقيق الشفافية والمساءلة بشأن كيفية إدارة ثروة ليبيا

ودعا غسان سلامة، مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني للمضي فوراً في تعديل سعر صرف العملة وإصلاح الدعم الحكومي حتى تتم معالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة وتتسبب في تدهور الحياة اليومية للمواطنين، من خلال العمل على الإصلاحات المتفق عليها التي تعد ضرورية ومتأخرة.

وأردف سلامة، أن الشعب الليبي اتخذ قراراً واضحاً حول كيف ينبغي أن يحدث هذا التغيير من خلال الانتخابات، مبينا أنه قد انعكس هذا بشكل واسع أثناء مشاورات الملتقى الوطني، لافتا إلى أنه هناك شروطا لإجراء الانتخابات في البلاد يجب توفرها، وأنها ستتطلب جهدا كبيراً لتحقيقها، مؤكدا أن هذه الشروط قابلة للتحقيق.

وأشار سلامة، إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب قبل أربع سنوات من قبل 15% من السكان، وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذي يمثل جزء من المؤتمر الوطني العام قبل ست سنوات، وإلى أن حكومة الوفاق تولت مهامها ليس من خلال الانتخابات، بل بالتعيين، وفق قوله.

وتابع المبعوث الأممي إلى ليبيا، أنه ليس مستغرباً أن الليبيين يرغبون بتغيير قيادتهم السياسية، مشيرا إلى أنهم بصدد مشاورات تمهيدا للانتخابات لتغيير السلطة السياسية، مشددا على أن الشعب يرفض فرض التغيير عبر السلاح ويدعم إجراء انتخابات في البلاد.

ونبه غسان سلامة، إلى إخفاق الكثير من أعضاء مجلس النواب في القيام بعملهم على النحو الواجب، وسعيهم إلى تخريب العملية السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات، موضحا أنهم ليست لديهم النية في التخلي عن مناصبهم من أجل طموحات شخصية، التي دفع جميع الليبيين أثمانا باهظة.

ونوه سلامة، إلى أنه استنفد جهوده في كل الطرق التقليدية في سبيل الدفع بالعملية التشريعية إلى الأمام، وذلك استنادا إلى تعليمات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤكدا على أنه لا تزال هذه الطرق إلى هذا اليوم إما مسدودة أو أنها مصممة بحيث لا تفضي إلى أية نتيجة، حسب تعبيره.

ولفت سلامة في سياق إحاطته لمجلس الأمن الدولي، إلى أنه إذا لم يتم تشريع القانون المطلوب لإجراء الانتخابات وفي القريب العاجل، فإنهم لن يستمروا في هذا النهج، لافتا إلى وجود سبل أخرى لتحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي وسيتم تبنيها دون تردد وبحماس، على حد قوله.

يذكر أن الضواحي الجنوبية من طرابلس قد شهدت في 27 أغسطس الماضي، مواجهات مسلحة استمرت لتسعة أيام، بين اللواء السابع مشاة بترهونة، وعدة كتائب من المدينة، خلفت خسائر بشرية فادحة وأضرارا جسيمة للبنية التحتية، وأثارت فزعا وقلقا لدى المواطنين.

وفي مساع وقف هذا الاقتتال، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وتوقيعه بمدينة الزاوية، يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، برعاية رئيس البعثة غسان سلامة.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، فقد أدت المعارك المسلحة التي شهدتها طرابلس منذ اندلاعها وحتى يوم أمس الثلاثاء، إلى وقوع 63 قتيلا 159 جريحا من بينهم مدنيين، فقدان 12 شخصا.

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