رئيس مجلس الأمن: طلبنا من ليبيا تقديم معلومات عن النفط والأموال المجمدة

قال رئيس مجلس الأمن، أولوف سكوغ، إنه طالب ليبيا بتقديم معلومات حول تصدير النفط وكيفية التصرف بالأموال المجمدة.

وتابع “سكوغ”، خلال جلسة مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة تحصلت على طلبات لرفع حظر السفر عن شخصيات ليبية وعلى طلب لرفع حظر التسليح والمنظمة بصدد النظر في ذلك.

وكان قد قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إحاطة لمجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة خلال جلسة للمجلس حول ليبيا.

وأكد “سلامة”، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن تهجير المدنيين من منازلهم أمر غير مقبول، محذرا المجموعات المسلحة من الأعمال البغيضة في طرابلس.

وأشار إلى أن طرابلس كانت على حافة حرب شاملة، منوها بأن 61 قتيلا غالبيتهم أطفال سقطوا في المعارك، موضحًا أن الأطراف في درنة بضبط النفس وحماية أرواح المدنيين، وأن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والدبابات

