السراج يدعو المواطنين بالعودة إلى أعمالهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، دعوته للمواطنين الليبيين بالعودة الى أعمالهم، مشدداً على أن القرارات المتخذة تتعلق بإجراءات الأمن وحمايتهم بمناطق الاشتباكات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء والذي بدء جلسته بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على أرواح الضحايا في اشتباكات طرابلس الأخيرة .

وأوضح بيان بثه المكتب الإعلامي للسراج، أن المجلس استعرض التطورات الأخيرة في طرابلس والإجراءات التي تم اتخاذها لحفظ أمن وسلامة المواطنين الليبيين .

وبحث المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة الاستقرار الى مناطق الاشتباك، حيث اطلع على القرارات التي اتخذها السراج بشأن الأعمال القتالية.

وناقش المجلس البنود المعروضة على جدول أعماله والمتضمنة إحالة مذكرات من قبل المؤسسات الرسمية والوزارات بالقضايا الخدمية للمواطن.

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