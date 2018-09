دعوات إلى «العصيان المدني» بطرابلس حال عدم تنفيذ « 10 مطالب»

المتوسط:

أصدر أهالي الجبل الغربي والزاوية وزليتن والشاطئ، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بغريان، تنديدا بالاشتباكات الدائرة بين الكتائب المسلحة جنوب طرابلس.

ودعا الأهالى، في بيانهم الليبيين، إلى عصيان مدني في حالة عدم الاستجابة إلى عشرة مطالب هامة وهي «وقف إطلاق النار بدون قيد أو شرط»، «حل كافة الميليشيات التي تم تشكيلها في 2011 م بجميع مدن ومناطق الدولة الليبية وإدماج أفرادها وتسليم آلياتها ومقراتها لوزارتي الدفاع و الداخلية».

وطالب الأهالى ، «وزارتي الدفاع و الداخلية باعادة ترتيب الوحدات والأجهزة الامنية التابعة لها بأسرع وقت ممكن»،كما دعا «الجهات المختصة المحافطة على الأموال العامة والخاصة ووضع خطة عاجلة لحمايتها»

وحمل الاهالى، مجلسى النواب والرئاسي مسئولية الاحداث التي تحدث داخل وخارج طرابلس، كما حمل البعثة الأممية مسؤوليتها في حماية المدنيين العالقين بمناطق الاشتباك.

وجدد الأهالى مطالبتهم الوسائل الاعلامية المحلية بتحمل مسؤوليتها تجاه الأحداث في العاصمة طرابلس وتوخي الدقة و المصداقية في تحرى الخبر

ودعا الأهالى، مجالس «النواب» و« الرئاسي» و«الاستشاري» بسرعة العمل على توحيد المؤسسات السياسية والسيادية في الدولة

وجدد الأهالى، على دعوتهم لليبين في طرابلس إلى العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة بهذا البيان و المتمثل في «إغلاق الشوارع الرئيسية والمنافذ البرية و البحرية و الجوية» ، و«قفل حقول النفط و الغاز» ، و«عدم التعامل مع الهجرة غير الشرعية».

وأكد الأهالى في ختام بيانهم، على أنهم شكلوا لجنة مشتركة للتواصل مع الأطراف المعنية من أجل متابعة تنفيذ تلك المطالب.

