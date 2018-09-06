سلامة يشدد على أهمية محاسبة من ينتهك وقف إطلاق النار في طرابلس

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على أهمية مساءلة المجموعات التي تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس مؤكدا أنه لن يسمح بتكرار أحداث ألفين وأربعة عشر.

وأوضح سلامة في إحاطة له أمام مجلس الأمن أن مجلس النواب فشل في إقرار التشريعات المطلوبة لإجراء الانتخابات مؤكدا أن بعض النواب يستغل العملية السياسية لصالحه مضيفا أن البعثة استنفدت جميع السبل للمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا.

هذا وحث سلامة على اتخاذ تدابير للقيام بالإصلاحات الاقتصادية.

كما أشار سلامة إلى استمرار الغارات على درنة، مجددا دعوته لأطراف النزاع في المدينة لضبط النفس.

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