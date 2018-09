أعلن اللواء السابع مشاة عن ارتفاع حصيلة الإعتداء على مواقعه من قبل مليشيا «الضمان» في اشتباكات منطقة قصر بن غشير.

وأفاد المكتب الإعلامى للواء السابع مشاة، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» باصابة عنصرين من قواتها وهم «سراج عطية الشفتري» و«هيثم الهادي العرابي»، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلىى مصحة العافية الإيوائية بالمنطقة لتلقي العلاج.

هذا وأعلن اللواء السابع مشاة في بيان له، أمس الأربعاء عن تلقيه معلومات مؤكدة من قادة محاوره في مختلف التمركزات التي تتواجد بها وحداته بشأن تعرض هذه التمركزات للاعتداء من قبل من وصفهم بـ”مليشيات بطرابلس” من خلال إطلاق النار والقذائف بشكل عشوائي ومتكرر اعتباراً من ساعات الليل الأولى من ذات اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاق الهدنة بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

The post ارتفاع أعداد جرحى عناصر «اللواء السابع» في اشتباكات جنوب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية