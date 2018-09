مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: أحداث طرابلس تعد تقويضًا للمسار السياسي في ليبيا

أكد ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة “فرانسوا ديلاتر”، على أن الأحداث الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس تقوض مسار العملية السياسية في ليبيا.

وقال”ديلاتر”، أمس الأربعاء، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، إن كل من يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا سيعرض نفسه لجزاءات دولية.

وشدد “ديلاتر”، على أهمية إيجاد أساس دستوري من أجل إجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل كما نص على ذلك إعلان باريس.، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى العمل مع المبعوث الأممي غسان سلامة للمضي بالعملية السياسية.

