نفت كتيبة الضمان، البيان الذي أصدره اللواء السابع مشاة حول خرقها للهدنة التي تم الاتفاق عليها بمدينة الزاوية، مساء أول أمس الثلاثاء، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت الكتيبة، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” بأنها لازالت على شروط الهدنة والتي من أهمها وقف إطلاق النار ،مشيرة إلى أن اللواء السابع مشاة قام بالتسلل والرماية على العاصمة طرابلس.

الجدير بالذكر أن اللواء السابع مشاة أعلن في بيان له، أمس الأربعاء، عن تلقيه معلومات مؤكدة من قادة محاوره في مختلف التمركزات التي تتواجد بها وحداته بشأن تعرض هذه التمركزات للاعتداء من قبل من وصفهم بـ”مليشيات بطرابلس” وذلك عبر إطلاق النار والقذائف بشكل عشوائي ومتكرر اعتباراً من ساعات الليل الأولى من ذات اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاق الهدنة بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأكد البيان، على أن وحداته أجبرت على التعامل مع المهاجمين ومصادر إطلاق النار، معلناً لكل الشعب الليبي انه أول من أيد الاتفاق على الهدنة وأنه مازال ملتزم بها الى هذه اللحظة وانه حالياً يقوم فقط بالتعامل مع من وصفهم بـ”المعتدين” على مواقع تمركزات افراد قواته في مختلف المحاور والبوابات.

The post ردًا على «اللواء السابع»..كتيبة «الضمان»: لم نخرق الهدنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية