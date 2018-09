«المشري»: «السراج» فشل أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا

جدد رئيس مجلس الدولة الاستشارى، خالد المشري رفضه القاطع لأي نوع من أنواع القتال في ليبيا عامة وطرابلس خاصة،مؤكدا أن الحوار هو الحل الأمثل والمختصر لكل الخلافات والنزاعات الحاصلة.

وشدد المشرى،خلال كلمته المرئية، أمس الأربعاء، على أهمية التشبث بما توصل إليه الوسطاء في مدينة الزاوية لمعالجة وقف إطلاق النار بين الكتائب المسلحة في العاصمة طرابلس، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية حول هذا الشأن.

وأضاف المشري، بأن حكومة الوفاق فشلت في إدارة الأزمة منذ بدايتها وزادت في إثارة الحرب بدلا من إنهائها، وكذلك فشله في تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، فضلا عن أن تركيبة المجلس الرئاسي التي ساهمت في ضعف أداءه وقراراته.

وطالب المشري، مجلس النواب بالتعجيل بطرح الدستور للاستفتاء، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية كما نص عليها في الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية طبقا للأعراف والقوانين العسكرية

وفي سياق منفصل، قال المشرى، إن «الهدف الرئيسي من مقترح الإصلاحات هو القضاء على السوق الموازي لبيع العملة الأجنبية»، مشيرا إلى مطالبته المجلس الرئاسي بالبدء في الإصلاحات الاقتصادية من خلال اجتماعات متواصلة لدراسة هذا الملف إلا أن الرئاسى ألغى كل ما تم الاتفاق عليه بحجة أن هناك خلافات قانونية، وذلك بالرغم من تقديم المصرف المركزي كل المبررات القانونية لهذه الإصلاحات.

وأكد المشرى، أن العراقيل التي يواجهها ملف الإصلاحات الاقتصادية هي عراقيل أصحاب مصالح وليست عراقيل قانونية، مشيرا إلى أن المجلس تواصل مع مجلس النواب حول تنفيذ هذه الإصلاحات.

